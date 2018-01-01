В Летнем саду Кронштадта закончили светодиодное освещение к его открытию на праздники





Летний сад — самый старый парк города, до прошлой недели находился на реконструкции, но его открыли к новогодним каникулам.





В “Ленсвете” сообщили, что дорожки, смотровые площадки и детские зоны оборудованы 89-ю светильниками со светодиодными лампами, которые помогают экономить электричество. Чтобы обеспечить светом каждый уголок парка, потребовалось 3 с половиной км кабеля. Отреставрированы два фонаря на чугунной ограде.





В Летнем саду Кронштадта закончили монтировать наружное освещение, сообщили Gazeta.SPb в СПБ ГУП “Ленсвет”.