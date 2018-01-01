В Центральном районе из-за реконструкции тепломагистрали «Рылеевская» в 25 домах ограничат подачу отопления

“Теплосеть Санкт-Петербург” сообщает про ограничения подачи тепла в 25 домах в Центральном районе Петербурга. В связи с продолжением реконструкции тепломагистрали “Рылеевская” у дома 18 на улице Советская жителей района переключат на временный трубопровод.





Также, в предприятии сообщается, что первый этап реконструкции уже завершен. Сотрудники смонтировали временную тепловую сеть от Новгородской до Мытнинской улиц и от Мытнинской улицы до Суворовского проспекта. Протяженность отремонтированной трубы составляет более тысячи метров.