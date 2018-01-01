Группа петербуржцев незаконными банковскими операциями заработала за 2 года 65 млн рублей





По данным полиции, несколько человек занимались управлением финансами, их доход составлял 13,5 %. В итоге им удалось обналичить примерно полмиллиарда рублей, то есть их собственная прибыль составила порядка 65 млн.





За незаконную банковскую деятельность злоумышленникам грозит до 5 лет работ или до 7 лет тюрьмы со штрафом.





В Санкт-Петербурге более 2 лет группа злоумышленников через фиктивные фирмы занималась банковскими операциями без документов на это, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.