В Петербурге возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ





Как полагает следствие, неустановленными лицами не позднее 3 сентября этого года при производстве строительных работ в Петродворцовом районе около Санкт-Петербургского шоссе был полностью засыпан грунтом пруд.





В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего.





Расследование уголовного дела продолжается.





Ранее сообщалось о том, что экоактивисты добились наказаний за огромное количество свалок в Ленобласти. (Майя Брик, Gazeta.SPb)



Фото: Следственный комитет по Петербургу













Следственными органами СК России по Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам, преступления предусмотренного статьей «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ», сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете по Петербургу.