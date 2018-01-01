Дед Мороз лично позвонит и поздравит около миллиона детей по всей России с Новым годом





Для того чтобы Дед Мороз и поздравил ребенка, родители должны оставить заявку, после который новогодний волшебник позвонит и ребенок услышит свое имя и специальное пожелание, которое родители должны уточнить в заявке.





Организаторы отмечают, что “горячие новогодние линии” работали раньше, но на них нужно было звонить, а на другом конце провода включалось записанное поздравление. Сообщается, что за последние дни декабря 2018 года будет сделано до 1 млн звонков. Сколько операторов в проекте участвуют, организаторы не уточняют.





В будущем акцию планируют распространить на страны СНГ.





В России начал работу проект “Новогоднее чудо”, который организует звонки и поздравления на Новый год для детей всей страны, сообщили организаторы проекта.