“Красная” линия петербургской подземки работает в штатном режиме

Станцию метро “Площадь Восстания” и переход на Маяковскую” открыли для пассажиров, сообщают в ГУП “Метрополитен”. Станцию проверяли с 12:21 до 13:08.





Станции закрыли из-за обнаруженного бесхозного предмета. Поезда красной линии проезжал станцию без остановки.





Предприятие напоминает пассажирам, что из-за забытых предметов на территории метрополитена станции закрывают на проверку. Также просят быть бдительными и внимательными.