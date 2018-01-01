СПБГАСУ проверили в ночь на понедельник из-за сообщения в социальной сети о бомбе





По полученным данным, студентка третьего курса получила в соцсети “ВКонтакте” сообщение от пользователя BlackMirror о том, что он приготовил бомбу. Аноним посоветовал не ходить в ВУЗ утром в понедельник. Девушка рассказала об этом другу, а тот обратился к полицейским.





Проверка не дала результатов: бомбы в ГАСУ не найдено. Впрочем, стоит отметить, что аноним и не говорил, что она там есть, а заявил о намерении ее принести. Сейчас в университете все хорошо, а студенты в соцсетях, по-видимому, ничего не знают об этой истории.





Сотрудники экстренных служб в ночь на 24 января искали в СПбГАСУ взрывчатку, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах.