Переход на “Маяковскую” и станция “Площадь Восстания” закрыты для пассажиров

Переход на станцию метро “Маяковская” и станцию “Площадь Восстания” закрыли для пассажиров в 12:21, сообщают в ГУП “Метрополитен”.





Станции закрыли из-за обнаруженного бесхозного предмета. Поезда красной линии проезжают станцию без остановки.





Предприятие напоминает пассажирам, что из-за забытых предметов на территории метрополитена станции закрывают на проверку. Также просят быть бдительными и внимательными.