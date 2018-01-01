В Петербурге суд рассмотрит дело о незаконном использовании документов для образования юридического лица

Как полагает следствие, 29-летний мужчина в августе прошлого года согласился на предложение неустановленного лица о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как учредителе и руководителе, то есть о государственной регистрации юридического лица при создании Общества с ограниченной ответственностью «МеталлПлюс».



За это он получал ежемесячное вознаграждение в размере одной тыс. рублей.





Обвиняемый предварительно получил документы, подготовленные неустановленным лицом, необходимые в соответствии с требованиями закона для внесения сведений об образовании (создании) юридического лица. Затем он нотариально засвидетельствовал подлинность своей подписи на представленном заявлении, а также оформил доверенность от имени учредителя ООО «МеталлПлюс» на имя четырех лиц для представления его интересов.





После внесения сведений о юридическом лице ООО «МеталлПлюс» обвиняемый участия в его деятельности не принимал.





Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.









Житель Петербурга обвиняется в незаконном использовании документов для образования юридического лица, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре.