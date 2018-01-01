Погоду на новогоднюю ночь и январские праздники озвучили синоптики

Главный синоптик Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о погоде, которую могут ожидать петербуржцы в новогоднюю ночь. По словам специалиста, с 31 декабря на 1 января никаких сюрпризов погода не преподнесет и ждать “бесснежной” встречи Нового года не стоит.





Специалист сообщила, что ночь будет характерная для зимы - со снегом и морозами. Так же отмечается, что узнать точную погоду можно будет только 25-26 декабря. Главное, отмечает, специалист, что привычную для Петербурга слякоть не стоит ждать, будет лежать осадочный слой.





Зимняя и снежная погода продолжит радовать петербуржцев и на январских праздниках.