Жители России в большинстве считают, что цены на квартиры будут расти и дальше в 2019 году





Как сообщают результаты опроса, в том, что квартиры подорожают, уверены 52% респондентов, тогда как примерно треть заявляет о стабильности. При этом большинство опрошенных признают, что 2018 год был лучше 2017-го для покупки жилья. Около половины думают, что первый квартал 2019 станет позитивным для сделок, около трети с ними не согласны.





Жители России предполагают рост цен на недвижимость, сообщили Gazeta.SPb аналитики сервиса Domofond.ru опросившие 1129 пользователей своего портала — жителей Санкт-Петербурга, Москвы и других городов.