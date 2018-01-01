Лахта Центр получил наивысший международный экологический сертификат Leed Platinum

На этапе проектирования и строительства комплекс был предсертифицирован по стандарту LEED Gold. Однако в период реализации проекта удалось повысить целый ряд параметров, в частности были улучшены показатели транспортной доступности; качества внутренней среды, увеличено количество велосипедных парковок и продумана дополнительная инфраструктура для приезжающих на работу на велосипедах; доказано отсутствие негативного влияния на окружающую среду благодаря очистным сооружениям поверхностного стока с территории; увеличен расчетный уровень энергоэффективности зданий, в том числе за счет применения аккумуляторов холода.





Напомним, строительство комплекса началось в октябре 2012 года.

В реализации проекта участвовали около 600 российских и иностранных компаний и более 20000 человек из 18 стран.





Лахта Центр состоит из четырех объектов, общей площадью более 400 000 кв.м: 87-этажный небоскреб, закручивающийся на 90 градусов от основания до вершины в соответствии со сложной геометрией и архитектурой здания.









Небоскреб Лахта Центр по результатам оценок критериев экологической эффективности сертифицирован на LEED® Platinum. Небоскреб Лахта Центр набрал 82 балла, что соответствует наивысшему «платиновому» уровню.