Житель Петербурга устроил голый марафон по Ленинскому проспекту





Как рассказали очевидцы, 20-летний молодой человек начал бегать по двору, на ходу снимая с себя одежду. На место, где произошел инцидент, приехали сотрудники полиции.





Как сообщили в правоохранительных органах, результаты медицинской экспертизы показали, что он отравился психотропным веществом.





Сейчас он находится в больнице. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.





Ранее сообщалось о том, что с отрудник аэропорта разделся догола при проходе через металлодетектор.(Майя Брик, Gazeta.SPb)





Житель Петербурга бегал в обнаженном виде во дворе дома №88 по Ленинскому проспекту.