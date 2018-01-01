Замена дорожных знаков закроет четыре съезда на развязке КАД с ЗДС и Дачным проспектом

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает о перекрытий четырех съездов на развязке КАД с ЗДС и Дачным проспектом. Съездами нельзя будет воспользоваться с 24 декабря 23:00 до 25 декабря 6:00.





Перекрытие, уточняют в ведомстве, связано с полной заменой дорожных знаков индивидуального проектирования.





«Будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезды с Предпортовой улицы на Дачный проспект, ЗСД, внешнее и внутреннее кольцо КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.





Так, будут установлены временные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтирована световая сигнализация, сообщают в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».