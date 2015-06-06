Приехавший на заработки мужчина из Мурманска “начал карьеру” с кражи телефона у спящего





По данным полиции, телефон украл приехавший из Мурманска мужчина 44-ех лет: он надеялся заработать в Петербурге денег. В зале ожидания он увидел жертву: мужчина уснул, а его телефон лежал рядом на зарядке. Злоумышленник аккуратно отсоединил телефон от розетки, вышел с вокзала и продал телефон таксисту.





Сейчас подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 2 лет тюрьмы.









У спящего пассажира в зале ожидания Ладожского вокзала украли телефон, сообщили Gazeta.SPb в УТ МВД России по СЗФО.