Незаконное орудие для рыбалки и штрафы на 91,8 тысячу рублей выловили рыбаки Ленобласти за неделю

В Росрыболовстве повели итоги прошедшей недели и озвучили, сколько штрафов и незаконных инструментов для рыбалки было изъято у любителей ледяной охоты. Так, госинспекторами рыбоохраны Северо-Западного территориального управления Росрыболовства за прошедшую неделю выявлено 93 административных правонарушения.





Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Петербургу и Ленинградской области зафиксировал более 30 административных нарушений в области охраны водных биоресурсов. Штрафов сотрудниками ведомства выписано на сумму 91,8 тысяч. Также было изъято незаконное орудие для рыбалки.