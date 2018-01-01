В Петербурге гендиректор «СМУ-2002» получил условный срок за мошенничество

Кроме того, гражданский иск на сумму 2 540 000 рублей судом удовлетворен.





Он обвиняется в мошенничестве.



Суд установил, что Зяблов, являясь генеральным директором ООО "СМУ-2002", не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, предъявил потенциальной покупательнице трехкомнатной квартиры в строящемся жилом доме Кржижановской улице договор уступки прав требований и перевода долга по договору участия в долевом строительстве между ООО «МД-Финанс» и ООО «СМУ-2002», убедив ее в том, что СМУ обладает правом требования на квартиру. Далее, от имени СМУ он заключил с женщиной договор, согласно которому уступает потерпевшей право требования. По договору она перечислила СМУ-2002 3 940 000 рублей, которые Зяблов похитил, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

Зяблов вину признал.





Ранее сообщалось о том, что гендиректор «СМУ №17» пол учил условный срок за хищение четырех млн бюджетных денег. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил гендиректора ООО «СМУ-2002» Дениса Зяблова к пяти годам условно с испытательным сроком четыре года, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.