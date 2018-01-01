Улицы Петербурга освободили от 42,5 тысяч кубометров снега

За период с 10 по 16 декабря с улиц Петербурга вывезли 42,4 кубометров снега, сообщают в комитете по благоустройству. Всего с начала зимы убрано 121 тысячи кубометров снежных масс.





Как сообщают в ведомстве, с декабря высота снежного покрова составила более 20 сантиметров. Для борьбы со снегом было организовано более девяти тысяч смен техники. Работники рубного труда отработали с 10 по 16 декабря восемь тысяч смен.





В комитете на поминают, что сообщить о неудовлетворительной уборке можно по номеру телефон: 576-14-83.