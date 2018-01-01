Полицейские утром в воскресенье гонялись за пьяным водителем по Выборгскому району





Полицейский патруль начал преследование нарушителя: гонщик пытался оторваться. Тогда, как сообщают ГУ МВД, полицейские несколько раз выстрелили в сторону машины злоумышленника. Тот остановился уже в соседнем районе, дал задний ход и врезался в патрульный автомобиль. После этого водитель попытался сбежать, но его задержали. Выяснилось, что он был пьян.





В машине петербуржца 31-го года нашлись и два пакетика с неопределенным пока белым порошком. Пострадавших, как сообщает ГУ МВД, в ходе погони нет. Решается вопрос о наказании.





В воскресенье утром 23 декабря сотрудники полиции на служебном автомобиле попытались остановить машину KIA, проехавшую на красный, но ее водитель не отреагировал на требования полиции, сообщили ГУ МВД на сайте ведомства.