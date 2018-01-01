На Васильевском острове снова загорелся Дом Черкасского, находящийся на капитальном ремонте





Возгорание произошло в здании на Университетской наб., д. 23, пожарные сообщают, что внутри горел мусор на площади 12 м2. Сейчас здание находится на капитальном ремонте. Огонь тушили три машины и 15 человек личного состава.





Здание известно как Дом Черкасского, оно построено в 1726 году, этой осенью оно уже горело, об этом сообщали в СМИ. После пожара КГИОП оштрафовал гендиректора холдинга “Адамант”, который ответственен за ремонт в здании.





Напомним, вчера в квартире на улице Радищева тушили кухню .(Андрей Петров, Gazeta.SPb)

В понедельник в Санкт-Петербурге 24 декабря около 10:00 произошел пожар в заброшенном здании на площади Трезини, сообщили Gazeta.SPb в службе МЧС по Санкт-Петербургу и области.