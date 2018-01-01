С транспортной компании Петербурга взыскана миллионная компенсация морального вреда





В Московском районном отделе УФССП России поПетербургу было возбуждено исполнительное производство в отношении транспортной компании ООО «ДЛ-ТРАНС». Ранее в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса погибла находившаяся в нём женщина. Её супруг обратился с иском к двум транспортным компаниям в

суд, решением которого было взыскать с двух организаций компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей.





Судебный пристав-исполнитель направил запросы в регистрирующие органы и установил имущество, находившееся в собственности у организации-должника. Было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении 126 транспортных средств,

принадлежащих компании. Применение обеспечительных мер не заставило долго ждать положительного результата. В течение недолгого времени денежные средства в полном объёме поступили на депозитный счет районного отдела. Сумма компенсации перечислена

взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.









В Северной столице судебные приставы добились погашения компенсации морального вреда после вынесения запрета регистрационных действий в отношении 126 легковых автомобилей и автобусов, принадлежащих транспортной компании-должнику, сообщили Gazeta.SPb в ФССП России по Петербургу.