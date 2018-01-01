“Хмель” на Кирочной незаконно пользовался госимуществом

Прокуратура Санкт-Петербурга пришла с проверкой в здание Центрального района, которое принадлежит городу. В доме 11 на Кирочной улице, сообщают в прокуратуре, была организована незаконная коммерческая деятельности ООО “Хмель”. Предприятие занималось организацией общественного питания.





В прокуратуре поясняют, что нежилое здание ООО “Хмель” использует на основании договора субаренды, заключенного с другой коммерческой организацией в качестве подсобного помещения. Правовые же основания и необходимые документы у сотрудников отсутствовали. Организацию попросили в короткие сроки решить все вопросы.