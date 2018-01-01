В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на строительной площадке





Как полагает следствие, 21 декабря этого года на строительной площадке, расположенной на Предпортовом проезде, упали двое рабочих с восьмого этажа строящегося жилого дома. В результате один рабочий погиб, а другой был госпитализирован в больницу с травмой ног.





На данный момент проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшедшего.













Фото: Следственный комитет по Петербургу Ранее сообщалось о том, что в Петербурге умер рабочий, упа вший со строительных лесов. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: Следственный комитет по Петербургу





Следственными органами СКР по Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете по Петербургу.