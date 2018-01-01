В метро Санкт-Петербурга появился Дед Мороз — его сразу провели через металлодетектор





Сообщается, что Дед Мороз появился на станции “Технологический институт” - из-за большого мешка его попросили, как и любого другого, пройти через металлодетектор.





Сотрудники HeadHunter ранее рассказали, что зарплата Деда Мороза по Петербургу — в среднем 37,5 тысяч рублей. Как правило, ими работают мужчины от 26 до 35 лет.









В понедельник 24 декабря жители Санкт-Петербурга могли увидеть в подземке Деда Мороза, о его прибытии сообщила администрация метрополитена. О его приключениях в метро сняли видео и оно появилось на официальном Youtube-канале метро.