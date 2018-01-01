Градозащитники снова выиграли суд по историческому зданию на Ропшинской



Все эти документы были оспорены местными жителями и градозащитниками.





В конце 2016 г. дата постройки дома была изменена Кадастровой палатой Санкт-Петербурга в порядке "исправления кадастровой ошибки" по обращению кадастрового инженера Натальи Хохловой в интересах собственника здания ООО "Шелест-сквер", который намеревался построить на месте исторического дома 8-ми этажный жилой комплекс. Финальное судебное заседание продлилось восемь часов.

Дело об оспаривании кадастрового учёта уже рассматривалось в Куйбышевском суде, однако после апелляционных жалоб было возвращено Городским судом Санкт-Петербурга на новое рассмотрение в ином составе суда: в первый раз к делу не был привлечён кадастровый инженер, который несёт ответственность за достоверность представленных в Кадастровую палату данных. При новом рассмотрении суд объединил это дело с делами о незаконности заключения КГИОП (о соответствии проекта строительства режиму зоны охраны ЗРЗ-1) и разрешения на строительство, выданного Стройнадзором. В итоге суд установил, что кадастровая ошибка на момент исправления даты постройки отсутствовала и постановил признать незаконным изменение даты в государственном кадастре.

Кадастровый инженер Хохлова, зарегистрированная в г. Торопец Тверской области и привлечённая к делу в качестве заинтересованного лица, на заседании присутствовать не смогла: в настоящий момент она проживает в г. Коломбо в Республике Шри-Ланка, поэтому участвовала в деле через представителя. Позицию застройщика о правильности изменения даты в судебном заседании последовательно отстаивал также КГИОП, призванный охранять историческую застройку Петербурга.

Вероятно, на новое решение также будут поданы апелляции, но местные жители и градозащитники надеются на справедливое разрешение дела, и прекращение практики подделки дат постройки исторических зданий.





Ранее сообщалось о том, что с уд отказал КГИОП в пересмотре решения о снесенных казармах служащих Варшавского вокзала. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Куйбышевский районный суд повторно подтвердил незаконность изменения даты постройки исторического здания на Ропшинской улице, 10 с дореволюционной (1885 г.) на советскую (1947 г.), а также признал незаконными выданные на данный земельный участок заключение КГИОП и разрешение на строительство, сообщили Gazeta.SPb представители ВООПИиК.