Петербург, Крым, Сочи и Дубай войдут в топ новогодних направлений Домодедово

Согласно прогнозу Домодедово, с 29 декабря 2018 года по 13 января 2019 год. Пассажиропоток в Симферополь составит 49 тысяч человек, в Петербург - 47,4 тысяч, а в Сочи – 47,3 тысяч человек. В топ-3 зарубежных городов, по оценкам аэропорта, войдут Дубай (43 тысяч),

Мюнхен (38,2 тысяч) и Анталья (30,7 тысяч).





Предпочтения путешественников за год изменились незначительно. С 30 декабря 2017 г. по 14 января 2018 г. первые три строки в списке популярных российских городов также занимали Симферополь, Санкт-Петербург и Сочи. Первыми среди зарубежных направлений были

Дубай, Мюнхен и Минск.





Наибольшее число взлетно-посадочных операций (около 600) ожидается 30 декабря 2018 г. Общий трафик Домодедово в этот день может достичь 85 тысяч человек, причем пассажиропоток на вылет составит 48 тысяч человек. Пиковым днем по прилету станет 7 января 2019 г. – аэропорт, по прогнозу, встретит более 42 тысяч пассажиров.





Новогодние каникулы – традиционно «высокий» сезон для авиатранспортной отрасли.





Московский аэропорт Домодедово готов к бесперебойной работе в праздники: к эксплуатации подготовлено более 70 единиц спецтехники, в том числе машины для содержания аэродрома и деайсеры для противообледенительной обработки воздушных судов. Закуплены

необходимые реагенты, создан резерв противообледенительной жидкости с расчетом на весь сезон низких температур. В случае повышенных нагрузок аэропорт готов привлечь дополнительный персонал и обеспечить необходимые производственные мощности, для руководящего состава разработан и утвержден график дежурств.





Домодедово рекомендует планировать поездку в аэропорт, учитывая традиционный рост пассажиропотока в период праздников, и своевременно отслеживать дату и время прилета и вылета рейсов на официальном сайте www.dme.ru и в мобильном приложении воздушной

гавани.





Ранее сообщалось о том, что на Новый год в Санкт-Петербур г приезжают в основном туристы из Германии, Дании и Швеции. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Российские города Симферополь, Петербург и Сочи возглавят список самых популярных направлений московского аэропорта Домодедово в период новогодних каникул и отпусков.