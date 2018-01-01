Петербург стал лидирующим городом для новогодних поездок с детьми

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные города, куда россияне предпочитают приезжать с детьми. Лидирующие позиции заняли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Петрозаводск и Нижний Новгород.





В среднем, согласно данным сервиса, в Петербург предпочитают приезжать в новогодние каникулы на шесть дней и тратить на аренду жилье 3,5 тысячи рублей в сутки.





Среди пяти ведущих направлений самым дешевым по аренде жилья в новогодние праздники стал Нижний Новгород - всего 2,6 тысяч рублей в стуки. Самое дорогое направление - столица России.





Среди курортов в новогодние праздники, сообщают сотрудники сервиса, самыми популярными стали Сочи, Ялта и Кисловодск.



