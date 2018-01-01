Новогодняя ночь в центральных ресторанах Петербурга обойдется примерно в 10 тысяч рублей





Как сообщили организаторы проекта “Петербург 24”, цена сильно зависит от наличия алкогольных напитков в меню клиента.





В этом году главными темами вечеринок на Новый год стали популярные фильмы, сериалы, книги, русские сказки. Некоторые бары и рестораны предлагают гостям розыгрыши призов, конкурсы, обязательные подарки. Каждый десятый бар и ресторан имеет программу с ограничением 18+, большая часть ресторанов не берет плату с детей до 7 лет.





В среднем за участие в новогодней программе ресторанов Санкт-Петербурга придется отдать около 10 400 рублей, по данным мобильного приложения “Петербург 24”. В барах и кафе в центре города ценник ниже больше, чем в два раза: средняя цена — 4200 рублей.