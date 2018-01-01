В Петербурге представили первое официальное издание Красной книги

Официальный документ, который рассказывает о редких представителях флоры и фауны Петербурга торжественно представили в штаб-квартире Русского географического общества. Документ в статусе “официальный” презентовали впервые, сообщают в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.





В издании указаны сведения о 436 видах. В книгу вошла информация о грибах, лишайниках, водорослях, мохообразных, сосудистых растениях, моллюсках, пауков, насекомых, рыбах, земноводных, рептилиях, птицах и млекопитающих.





В книге каждому виду посвящен отдельный очерк. Описание дополнено изображением и картой распространения на территории города.





сайте ГКУ “Дирекция особо охраняемых природных территорий” в разделе публикации . В электронном виде с книгой можно ознакомиться на







