Под мостом в центре Петербурга появился еще один нерпенок (видео)





«Снова объявился нерпенок живущий под мостом в центре нашего славного Тюленинграда», - сообщили в пресс-службе Фонда балтийской нерпы.









Специалисты отмечают, что нерпенок немного упитан, у него нет никаких повреждений и отклонений от норм. Отмечается также, что он, возможно, приплыл со стороны Ладоги.





Нерпенок оказался в сложной ситуации, он не может уплыть, так как его окружает лед, а жить в городской среде опасно. Однако помочь ему специалисты не могут.





«Хорошо было бы поймать нерпу и перевезти ее в родные края, но сделать это со здоровым животным, имеющим доступ к воде и располагающимся на краю речной промоины с сильным течением - дело не только бесполезное, но и крайне опасное. Сейчас остается только наблюдать как крепнет лед и сокращается площадь полыньи», - говорится в сообщении.





Эксперты призывают жителей Петербурга не подкармливать нерпенка, потому что это может привлечь внимание ворон.





«Как и в лесу, стоит человеку на мосту на минуту остановиться и начать что-то пристально рассматривать, как тут же вокруг начинают порхать серые разведчики. Они находят предмет, привлекший внимание человека, ну а дальше подтягивается весь воздушный флот и нерпа снова вынужденно укрывается под водой. Так что всех хотелось бы попросить, заметив тюленя на льду спокойно проходить мимо, как бы удивительно все это не выглядело», - отмечают они.









Под мостом в ценре Петербурга появился еще один нерпенок.