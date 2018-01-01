В Ленобласти социальные учреждения перевели на цифровое вещание

Ленинградская область должна перейти с аналогового на цифровое вещание до июня 2019 года. В первую очередь цифровым вещанием обеспечили социальные учреждения области, сообщают в администрации Ленинградской области





Оборудование закуплено для 67 учреждений. Также в области выделили субсидии для льготников на приобретение приставок для цифрового телевидения.





Кроме того, сообщает председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Людмила Нещадим, жители области могут подать заявку на компенсацию за покупку ресивера для перехода с аналогового на цифровое вещание. На эти цели в бюджете предусмотрено более 34 млн рублей.





Также на денежную компенсацию в этой связи могут рассчитывать ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, пенсионеры, получающие федеральную социальную доплату к пенсии.