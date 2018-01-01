Житель Петербурга соблазнил 14-летнюю школьницу на кухне

Как сообщили в правоохранительных органах, в полицию обратилась 39-летняя женщина, которая является матерью девочки, и рассказала о том, что на кухне ее дочь совратил 27-летний мужчина, который нигде не работает. Женщина не сказала, добровольно ли школьница занималась сексом или нет. В любом случае, она является лицом, не достигшим 16-летнего возраста.





Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.





В Петербурге 27-летний мужчина соблазнил 14-летнюю девочку.