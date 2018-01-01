Детей прокуроров, судей и следователей смогут зачислять в школы без очереди

Петербургские парламентарии Александр Тетердинко и Павел Зеленков предложили зачислять детей судей, прокуроров и следователей без очереди. Об этом сообщает Санкт-Петербургского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".





На данный день подобными льготами пользуются сотрудники полиции и Росгвардии. Также правом на первоочередное зачисление детей могут воспользоваться военнослужащие, ветераны боевых действий, многодетные семьи, матери-одиночник и родители детей-инвалидов.





Депутаты отмечают, что деятельность судей и прокуроров загоружена и им также необходимы такие льготы. В первую очередь необходимо зачислять по месту жительства тех детей, у которых нет интернета.