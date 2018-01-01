Шесть дней предстоит отработать россиянам перед Новым годом

Несмотря на то, что рабочая субботу будет сокращенной, она все же сделает последнюю неделю перед новогодними праздниками рабочей, сообщают “РИА. Новости”





Продолжительные каникулы начнутся в России 30 декабря и будут длиться десять дней.





Нерабочие дни в субботу и воскресенье, 5 и 6 января, добавляют выходные дни к первомайским праздникам в четверг и пятницу, 2 и 3 мая 2019 года, отмечается.





Первая рабочая неделя после январских праздников будет непродолжительной, всего три дня с 9 по 11 января.