В Петродворцовом районе Петербурга ради временной дороги уничтожили пруд (ФОТО)

Контролирующие ведомства планируют выяснить, куда делся безымянный пруд, расположенный в Петродворцовом районе вблизи Санкт-Петербургского шоссе. Делом пруда заинтересовались в природоохранной прокуратуре Петербурга, в комитете по природопользованию и охране окружающей среды Петербурга, а также техническая инспекция и администрация района, сообщает прокуратура Петербурга.



Фото: прокуратура Санкт-Петербурга



Фото: прокуратура Санкт-Петербурга





Уточняется, что еще в сентябре 2018 года пруд был на месте. Предварительная проверка показала, что пруд был полностью засыпан грунтом. Лица, совершившие это, не установлены. Возбуждено уголовное дело. Фото: прокуратура Санкт-Петербурга

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пешеход пытался перебежать дорогу “Парголово - Огоньки” и погиб на месте . (Кира Ущевская, Gazeta.SPb)