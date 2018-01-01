Пешеход пытался перебежать дорогу “Парголово - Огоньки” и погиб на месте

УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб мужчина лет 40.





Происшествие случилось на трассе “Парголово-Огонькм” примерно в 03:20. На 28 километре 55-летний мужчина, управляя автомобилем марки Renault Megane сбил пешехода. В результате произошедшего пешеход скончался на месте.





Отмечается, что сбитый пешеход переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.