Первые поезда “Лыжные стрелы” отправятся из Петербурга 2 января 2019 года

Со 2 января 2019 года все любители зимних видов спорта смогут воспользоваться специальным поездами “Лыжные стрелы”, которые запускают в рамках сотрудничества АО “Северо-Западная пригородная пассажирская компания” и комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Об это сообщили в АО “Северо-Западная пригородная пассажирская компания”.





До пригородной станции Орехово и Шапки петербуржцы смогут доехать на специальном поезде 6, 12, 20, 26 января, 2, 10, 16, 24 февраля, 2 и 10 марта 2019 года.





Так, в направлении станции Орехово поезда будут отправляться с Финляндского вокала, в направлении станции Шапки - Московского.



