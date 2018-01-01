Восемь федеральных трасс в Ленобласти отремонтируют

ФКУ Упрдор “Северо-Запад” сообщает о ремонтных работах, которые стартуют на федеральных трассах в понедельник, 24 декабря. Так, на трассе “Россия” Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург будут действовать ограничения скорости движения. На трассе “Кола” Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия также установят ограничения скорости движения.





На трассе “Скандинавия” Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой будут установлены ограничения в сторону соседнего государства. На трассе “Светогорск” установят ограничение движения в обе стороны. Трасса “Сортавала” Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 “Кола” также будет действовать в режиме ограниченной скорости, в оба направления.