Жители Выборга заставили муниципалов осмотреть временную крышу аварийной школы

В группе “Интересные события в Выборге” очевидцы сообщили о странном звуке, который издавала крыша школы №6. Сейчас учащиеся школы проходят обучения в других образовательных учреждения. Здание школы №6 признано аварийным и там проходит ремонт. Однако, временная крыша, которую установили на период ремонта, не выдержала погодных условий и сложилась пополам, пошла “волнами”. Очевидцы разметили фотографию в группе и жалуются на громкий звук.





На место выехал глава муниципального образования Геннадий Орлов и сообщил, что к этому вопросу будут привлечены специалисты.





Причины обрушения временной крыши выясняет администрация Выборгского района Ленинградской области.