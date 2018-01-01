Пятерку лучших пловцов 2018 года выбрали в Петербурге

Пять лучших спортсменов-пловцов выбрали в Санкт-Петербурге, сообщает “Piter.TV”. Спортсменами года в рамках премии Всероссийской федерации плавания за 2018 год стали Климент Колесников, Владимир Морозов, Евгений Рылов, Антон Чупков и Кирилл Беляев. Среди женщин лучшими в водном виде спорта стали Юлия Ефимова и Анастасия Фесикова.





Награждение прошло в заключительный день премии. Также были выбраны лучшие тренеры года. Ими стали тренера, которые готовили лучших пловцов. Так, был отмечен почетным званием Дмитрий Лазарева. Его наградили за подготовку Климента Колесникова, Андрея Шишкина за работу с Евгением Рыловым.