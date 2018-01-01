Лжеплемянница из Смоленской области заставила пенсионерку из Петербурга снять 180 тысяч рублей на лекарства больной маме

Пенсионерка обратилась в отделение полиции в воскресенье, 23 декабря, с заявлением о мошенничестве, сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу.





В заявлении указано, что несколькими днями ранее к ней на улице подошла женщина и представилась дальней родственницей 77-летней пенсионерки. Мошенница сказал, что она ее внучатая племянница из Смоленской области и ей срочно нужны деньги на дорогие лекарства для ее больной мамы. Доверчивая пенсионерка проследовала с новой родственницей в офис одного из банков и сняла 180 тысяч рублей.





Инцидент произошел у дома 21 на проспекте Косыгина в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщают правоохранительные органы.





По данному факту полицией проводится проверка. Приняты меры к розыску и задержанию неизвестной.