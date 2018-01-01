Безработного поймали в ресторане при попытке украсть крупную сумму из кармана посетителя

Посетитель ресторана, расположенного в одном из самых крупных развлекательных комплексов Всеволожского района Ленинградской области, мог лишиться более 30 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.





Злоумышленник 54 лет попытался вытащить из куртки посетителя сумму, пока тот обедал. Инцидент произошел примерно в 14:00. Как сообщают правоохранительные органы, пострадавшему мужчине 31 год. Злоумышленник же, отмечают оперативники, неработающий гражданин. Помимо денег безработный хотел украсть и документы. Карманник был пойман на месте преступления.





Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.