Качество зимней уборки проверят в Выборгском районе Петербурга

Следующим в списке на проверку качества уборки сугробов во дворах и на улицах района, а также наледи Выборгский район Санкт-Петербурга. Об этом сообщает жилищный комитет Петербурга.





Проверки прошли уже 12 районов города. Напоминим, в Петербурге всего 18 районов.





За время проверки удалось осмотреть более 200 адресов. Выяснилось, что 66 оказались с нарушениями, сообщает телеканал “Санкт-Петербург”. В списки отстающих попали Невский, Красносельский и Колпинский районы.