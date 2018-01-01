Автомобиль отечественного автопрома тушили в Красногвардейском районе ночью

Звонок о возгорании машины поступил на телефон экстренной службы в 2:32 ночи. Звонившие сообщили о пожаре в салоне машины “ВАЗ”, сообщают в МЧС.





Автомобиль отечественного автопрома загорелся у у дома 17, корпус 2 на Ленской улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.





Пожар был ликвидирован в 03:16 утра. Сведений о пострадавших пока не поступало. Для предотвращения пожара на месте происшествия работали две единицы техники и 19 спасателей.