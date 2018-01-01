Кредитная история в ноябре у россиян вышла на 814 млрд рублей

Итоги кредитования за ноябрь 2018 года подвели в Объединенном Кредитном Бюро. Статистические данные и цифры были составлены согласно информации от 600 кредиторов, передающих данные в бюро. Об этом Gazeta.SPb сообщили в ОКБ.





Согласно данным, в ноябре было выдано 3,30 млн новых кредитов общим объемом свыше 813,67 млрд рублей.





Самым востребованным среди россиян стал кредит наличными. В ноябре было выдано 1,34 млн кредитов наличными на общую сумму 382,21 млрд рублей. Догоняет и ипотечный кредит. Количество новых ипотечных кредитов выросло на 9%. Ща месяц также вырос и автокредит - на 11%.





В Объединенном Кредитном Бюро сообщили и про итоги с января по декабрб 2018 года. Всего за 11 месяцев текущего года банки выдали россиянам 33,47 млн кредитов на общую сумму 7,67 трлн рублей.