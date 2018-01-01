Сегодня
24 декабря, понедельник
Обновлено  
Погода
+3°, влажность 69%
Завтра
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 18+
VK FACEBOOK PDA

Во Всеволожском районе нашли труп вмерзшего в лед мужчины

07:20
Тэги: происшествие, Всеволожский район, ленобласть
0
Комментировать
Система Orphus
Тэги: происшествие, Всеволожский район, ленобласть



Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • Безработного поймали в ресторане при попытке украсть крупную сумму из кармана посетителя
  • Качество зимней уборки проверят в Выборгском районе Петербурга
  • Автомобиль отечественного автопрома тушили в Красногвардейском районе ночью
  • Кредитная история в ноябре у россиян вышла на 814 млрд рублей
  • Трехдневные морозы и снегопад прогнозируют в Ленобласти
  • В Выборгском районе прошла акция протеста против “живых” елок
  • Погода в Петербурге 24 декабря: сильный снег, до - 7 градусов
  • Гражданка Беларуси умерла в петербургской больнице из-за огнестрельного ранения
  • В России думают над запретом выпуска магазинами подарочных сертификатов
  • Автомобиль, поскользнувшись, въехал в дерево на Кондратьевском проспекте
  • Лицей В Президентском лицее Петербурга установили новую систему безопасности
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
21 декабря
Всеволожские сети возьмет под контроль интеллектуальная система
13 декабря
В Кудрово у 36-летнего коммерсанта угнали Nissan X-Trail
12 декабря
В Кудрово у безработного местного жителя похитили двухлетний Mercedes-Benz
12 декабря
Во Всеволожске у сотрудника дочерней компании "Газпрома" угнали бюджетную иномарку
11 декабря
В садоводстве в Токсово нашли тело 63-летнего пенсионера с травмами головы
10 декабря
В Сертолово в ДТП с участием "БМВ" и фуры пострадали двое маленьких детей
24 декабря
Лжеплемянница из Смоленской области заставила пенсионерку из Петербурга снять 180 тысяч рублей на лекарства больной маме

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Подписка
на новости
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп




gazeta.spb
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
В России растет промышленное производство, считает Путин
В России растет промышленное производство, считает Путин
Путин заявил, что в России снизится безработица
Путин заявил, что в России снизится безработица
В Гатчинском районе нашли полураздетого мёртвого мужчину
В Гатчинском районе нашли полураздетого мёртвого мужчину
СМИ: пьяный Аршавин провел ночь в петербургском стриптиз-клубе, а затем решил покататься на лошадях
СМИ: пьяный Аршавин провел ночь в петербургском стриптиз-клубе, а затем решил покататься на лошадях
Эксперты составили список лучших ужастиков уходящего года
Эксперты составили список лучших ужастиков уходящего года
Донюхался: китаец, который любил нюхать носки, попал в реанимацию
Донюхался: китаец, который любил нюхать носки, попал в реанимацию
Американского браконьера осудили и заставили в виде наказания пересматривать «Бэмби»
Американского браконьера осудили и заставили в виде наказания пересматривать «Бэмби»
Календари с Владимиром Путиным пользуются огромной популярностью в Японии
Календари с Владимиром Путиным пользуются огромной популярностью в Японии
«Европейский Оскар» достался фильму «Холодная война»
«Европейский Оскар» достался фильму «Холодная война»
Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Эксперты рассказали, сколько россияне проводят времени за просмотром фильмов и сериалов
Эксперты рассказали, сколько россияне проводят времени за просмотром фильмов и сериалов
Эксперты назвали наиболее неудачные пароли 2018 года, которые не защитят ваши данные от злоумышленников
Эксперты назвали наиболее неудачные пароли 2018 года, которые не защитят ваши данные от злоумышленников
Эксперты выяснили, что в этом году «Оливье» обойдется россиянам дороже, чем в 2017
Эксперты выяснили, что в этом году «Оливье» обойдется россиянам дороже, чем в 2017
Ученые выяснили, кем нужно быть, чтобы задержаться в «Игре престолов»
Ученые выяснили, кем нужно быть, чтобы задержаться в «Игре престолов»
Росстат узнал, где самое дорогое и самое дешевое «Оливье»
Росстат узнал, где самое дорогое и самое дешевое «Оливье»
Слишком много сна может привести к проблемам с сердцем, заявляют европейские ученые
Слишком много сна может привести к проблемам с сердцем, заявляют европейские ученые
Новый энергоблок сделал Ленинградскую АЭС самой крупной станцией в России
Новый энергоблок сделал Ленинградскую АЭС самой крупной станцией в России
Ученые изобрели робота, которым могут управлять даже растения
Ученые изобрели робота, которым могут управлять даже растения
На Кубе люди получат доступ к мобильному интернету
На Кубе люди получат доступ к мобильному интернету
Исследование показало, в каких регионах России люди получают самые низкие и высокие зарплаты
Исследование показало, в каких регионах России люди получают самые низкие и высокие зарплаты
В преддверии Нового года эксперты рассказали, как выбрать хорошую красную икру
В преддверии Нового года эксперты рассказали, как выбрать хорошую красную икру
На Петроградке в результате взрыва сгорели три автомобиля (фото)
На Петроградке в результате взрыва сгорели три автомобиля (фото)
В Шушарах поймали 37-летнего гражданина Украины, который надругался над 17-летней студенткой колледжа
В Шушарах поймали 37-летнего гражданина Украины, который надругался над 17-летней студенткой колледжа
В Ленобласти задержали 37-летнюю мать мальчика, которая подозревается в нанесении своему ребенку смертельных травм
В Ленобласти задержали 37-летнюю мать мальчика, которая подозревается в нанесении своему ребенку смертельных травм
^ Наверх