Во Всеволожском районе нашли труп вмерзшего в лед мужчины

В деревне в Бугровском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области был обнаружен труп мужчины, сообщают в группе “Экстренный вызов Санкт-Петербург”.





Тело мужчины обнаружили 21 декабря в канаве в 17:00. На место прибыли экстренные службы, чтобы достать вмерзшее в лед тело. Личность погибшего устанавливается. Также выясняются обстоятельства и причина смерти.