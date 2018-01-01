Трехдневные морозы и снегопад прогнозируют в Ленобласти

В понедельник 24 декабря, синоптики прогнозируют на территории Ленинградской области метель и мороз. Такая зимняя погода продержится в области до 26 декабря включительно.





На дорогах возможен гололед, поэтому автовладельцев просят быть предельно аккуратными. Дорожная ситуация может также усложниться снежными заносами на дорогах. Все дни, вплоть до 26 декабря, в Ленинградской области установятся сильные морозы. Отметка термометра опустится до -21 градуса.