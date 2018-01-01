Новый Шерлок Холмс от Netflix будет рассчитывать на дедуктивный метод беспризорников

Сценарист проекта Том Бидвелл поделился новым прочтением детективной истории Конан Дойля и рад, что кинокомпания позволяет реализовать самые амбициозные задумки, сообщает “Фонтанка.ру”.





Отмечается, что в новой версии главным героем станет на Шерлок, а мальчишки с улиц, которые будут помогать сыщику раскрывать запутанные дела. Как рассказал сценарист, снять такой сериал - мечта с десятилетним стажем и кинокомпания полностью поддерживает ее.





Когда планируют начать съемки сериала пока не сообщается.