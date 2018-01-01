Специалисты уверены, что похмельное 1 января можно избежать

Кандидат медицинских наук, главный врач госпиталя для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения столицы Вера Шастина рассказала про основные правила поведения за новогодним столом. Чтобы первый день в новом году не превратился в самый жуткий день, стоит придерживаться простых рекомендаций, переедает “РИА. Новости”.





Самый простой совет специалиста, конечно, не пить совсем. Однако, уверен врач, под бой курантов бокал шампанского вывьет практически каждый россиянин. После того, как вы все же выпьете этот бокал, стоит сразу же определиться с напитком, который вы будете употреблять за столом. Тут, отмечает эксперт, не стоит мешать крепкий и слабые напитки.





Также не стоит употреблять алкоголь с самого утра, а выбор магазина с этиловой продукцией должен быть проверенным. А вот с едой обратная ситуация, отмечает врач, перед застольем стоит плотно поесть за 3-4 часа до Нового года.





Также распространенный миф, что выйдя на улицу, алкоголь немного “проветриться”, не работает. Ситуация может ухудшится. Не стоит устраивать алкогольные соревнования, рекомендует Шастина, доза алкоголя у каждого своя.





Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что аренда жилья в Петербурге на Новый год стала дешевле. (Кира Ущевская, Gazeta.SPb)