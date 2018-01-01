В Выборгском районе прошла акция протеста против “живых” елок

В Выборгском районе Санкт-Петербурга жители муниципального округа “Сампсониевское” провели “новогоднюю” акцию протеста и украсили высаженные местной администрацией живую елку. Об этом сообщает “Piter.TV”.





Всего таких деревьев в районе высадили более 40. Установка каждой обошлась в 120 тысяч рублей. Такая сумма, уверены активисты, слишком большая для посадки хвойных деревьев. Сообщается, что муниципалы потратили 5 млн рублей в общей сложности.



